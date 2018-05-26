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Томос про автокефалію Української церкви вже готовий, - архімандрит Кирило

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 15:32
Фото: архімандрит Кирило (orthodoxy.org.ua)
Фото: архімандрит Кирило (orthodoxy.org.ua)

Автором Томосу про автокефалію УПЦ є один з найкращих грецьких каноністів

Томос про надання автокефалії Українській православній церкві (УПЦ) вже написаний. Про це повідомив архімандрит УПЦ (МП) Кирило в ефірі "5 каналу".

Як розповів архімандрит Кирило, відомий в миру як науковий співпрацівник Колумбійського університету у США Сергій Говорун, автором Томосу про автокефалію УПЦ є один з найкращих грецьких каноністів.

"Томос про автокефалію УПЦ вже написаний. Писав мій вчитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один один з кращих каноністів у православному світі. Тексти канонічні, які він пише, є абсолютно досконалими", - запевнив архімандрит Кирило.

Він також додав, що написаний Томос є унікальним, який не викликатиме жодних сумнівів.

"Я думаю, що цей Томос буде чудовим документом, канонічним. До нього не можна буде ніяких претензій висловити. Він готовий", - заявив архімандрит Кирило.

Нагадаємо, 26 квітня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет повідомив, що він переконаний у тому, що УПЦ отримає автокефалію. 

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Теги публікації: церковь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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