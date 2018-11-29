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Томос об автокефалии: решение Синода Вселенского патриархата ожидается сегодня

Новости » Общество    29.11.2018 - 17:36
Томос об автокефалии: решение Синода Вселенского патриархата ожидается сегодня
Иллюстративное фото (patriarchate.org)

В течение нескольких часов ожидается обнародование пресс-релиза по результатам Синода

В Стамбуле сегодня, 29 ноября, завершилось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором рассматривался текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, в течение нескольких часов ожидается обнародование пресс-релиза по результатам Синода.

"Еще потребуется некоторое время, чтобы подготовить пресс-релиз по результатам заседания и осуществить перевод, поэтому нужно еще подождать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в Синоде Вселенского патриархата от Украины принимал директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Как писало РБК-Украина, в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября, в частности, рассматривался украинский вопрос. Так, на Синоде должен был быть утвержден текст томоса, а также назначена дата проведения Объединительного собора. На соборе будет избран предстоятель украинской церкви, который и получит томос.

Добавим, по словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, введение военного положения в Украине не помешает проведению Объединительного собора. Как ожидается, он должен состояться в декабре.

УПЦ КП призывает в вопросе томоса доверять только сообщениям Константинополя Дата Объединительного собора будет определена 29 ноября, - советник президента
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