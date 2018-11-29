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Томос про автокефалію: рішення Синоду Вселенського патріархату очікується сьогодні

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 17:36
Томос про автокефалію: рішення Синоду Вселенського патріархату очікується сьогодні
Ілюстративне фото (patriarchate.org)

Протягом кількох годин очікується оприлюднення прес-релізу за результатами Синоду

У Стамбулі сьогодні, 29 листопада, завершилося засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому розглядався текст томоса про автокефалію Українській православній церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, протягом кількох годин очікується оприлюднення прес-релізу за результатами Синоду.

"Ще потрібен деякий час, аби підготувати прес-реліз за результатами засідання та здійснити переклад, тому слід ще почекати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що участь у Синоді Вселенського патріархату від України брав директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Як писало РБК-Україна, в ході засідання Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада, зокрема, розглядалося українське питання. Так, на Синоді мав бути затверджений текст томосу, а також призначена дата проведення Об'єднавчого собору. На соборі буде обраний предстоятель української церкви, який і отримає томос.

Додамо, за словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, введення воєнного стану в Україні не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору. Як очікується, він повинен відбудутися в грудні.

УПЦ КП закликає в питанні томосу довіряти лише повідомленнями Константинополя Дата Об'єднавчого собору буде визначена 29 листопада, - радник президента
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