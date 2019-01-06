ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Томос об автокефалии - это большая духовная победа Украины, - Тимошенко

Новости » Политика    06.01.2019 - 11:21
Томос об автокефалии - это большая духовная победа Украины, - Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко выразила благодарность Вселенскому патриарху и патриарху Филарету за их работу

Официальная передача томоса об автокефалии святейшей церкви Украины - это именно то событие, которое определяет историю нации на много лет вперед. Об этом написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, поздравляя всех украинцев с этим великим днем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

“Очень символично и хорошо, что мы получили томос именно сегодня - 6 января, в Святой вечер, канун Рождества Христова. Подобный символизм должен вдохновить нас на успехи и победы”, - убеждена лидер “Батькивщины”.

Тимошенко подчеркнула, что с первого дня в политике стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь.

Она обратилась с молитвой благодарности к Господу "за то, что в самые тяжелые мгновения не оставил Украину, что помог нам выстоять, преодолеть все препятствия и одержать великую духовную победу”.

“Сегодня получили новую точку отсчета. Точку, с которой начинается новый путь к великой цели - к строительству той Украины, которой мы давно достойны!”, - отметила Тимошенко.

Тимошенко выразила огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, патриарху Филарету за их работу, за силу и мужество: “Это те люди, которые уже стали частью большой истории!”.

Порошенко: томос укрепит религиозную свободу и мир в Украине Украина получила томос об автокефалии церкви
Новости Украины ТомосБатьківщинаТимошенко Юлия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь