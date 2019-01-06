Томос про автокефалію - це велика духовна перемога України, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко висловила вдячність Вселенському патріарху та патріарху Філарету за їхню роботу

Офіційна передча томосу про автокефалію святійшій церкві України - це саме та подія, яка визначає історію нації на багато років вперед. Про це написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, вітаючи всіх українців із цим великим днем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

“Дуже символічно і добре, що ми отримали томос саме сьогодні - 6 січня, у Святий вечір, напередодні Різдва Христового. Подібний символізм має надихати нас на успіхи і перемоги”, - переконана лідер “Батьківщини”.

Тимошенко наголосила, що із першого дня в політиці прагнула, аби в Україні була власна, незалежна, праведна і справедлива церква.

Вона звернулася з молитвою вдячності до Господа “за те, що у найважчі миті не залишив Україну, що допоміг нам вистояти, здолати всі перешкоди та здобути велику духовну перемогу”.

“Сьогодні отримали нову точку відліку. Точку, з якої починається новий шлях до великої мети - до будівництва тієї України, якої ми давно гідні і варті!”, - зазначила Тимошенко.

Тимошенко висловила величезну вдячність Вселенському патріарху Варфоломію, патріарху Філарету за їхню роботу, за незламність і мужність: “Це ті люди, які вже стали частиною великої історії!”.