В Томаковке Днепропетровской области восстановят полувековой стадион

В пгт Томаковка Днепропетровской области начали реконструировать стадион опорной школы, которому уже более полвека. Вместо поросшего поля здесь обустраивают спортивные площадки с современным покрытием. Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"В городах и селах Днепропетровщины развиваем спортивную инфраструктуру. В Божедаровке, Карповке, Апостолово, Перещепино и Петропавловке обновляем пришкольные стадионы. Стартовали работы и в Томаковке", - отметил Валентин Резниченко.

Ранее уроки физкультуры учеников Томаковской опорной школы, в которой учатся более 550 детей, проходили на обычном травяном поле. Поддерживать его в надлежащем состоянии пытались собственными силами.

"Школа имеет почтенный возраст - почти полвека. Столько же и пришкольному стадиону, - рассказала заместитель директора Томаковской школы Ирина Зиненко. - Хочется, чтобы уроки физкультуры проходили в современных условиях".

На школьном дворе подрядчики оборудуют игровую площадку для волейбола и баскетбола, мини-футбольного поля с искусственным "травой", зону воркаута, беговую дорожку и дорожку для прыжков в длину. Также приведут в порядок окружающую территорию, сделают пешеходные дорожки и высадят растения.

"Сейчас наши уроки физкультуры проходят прямо на тротуаре. А бегаем вокруг школы. Хочется, чтобы появились нормальные беговые дорожки, футбольное поле с хорошим покрытием, площадки. Чтобы удобно было заниматься и сдавать зачеты", - рассказала ученица 10 класса Евгения Иванова.