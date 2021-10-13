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У Томаківці Дніпропетровської області відбудують півстолітній стадіон

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Дніпро, Середа 13 жовтня 2021 14:33
У Томаківці Дніпропетровської області відбудують півстолітній стадіон Фото: у Томаківці Дніпропетровської області відбудують півстолітній стадіон (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У смт Томаківка Дніпропетровської області почали реконструювати стадіон опорної школи, якому вже понад пів століття. Замість порослого поля тут облаштовують спортивні майданчики з сучасним покриттям. Роботи проводять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"У містах та селах Дніпропетровщини розбудовуємо спортивну інфраструктуру. У Божедарівці, Карпівці, Апостоловому, Перещепиному та Петропавлівці оновлюємо пришкільні стадіони. Стартували роботи і у Томаківці", - зазначив Валентин Резніченко.

Раніше уроки фізкультури учнів Томаківської опорної школи, в якій навчаються більше 550 дітей, проходили на звичайному трав’яному полі. Підтримувати його у належному стані намагалися власними силами.

"Заклад має поважний вік - майже півстоліття. Стільки ж і пришкільному стадіону, - розповіла заступниця директора Томаківської школи Ірина Зіненко. - Хочеться, щоб уроки фізкультури проходили у сучасних умовах".

На шкільному подвір’ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, мініфутбольне поле зі штучною "травою", зону воркауту, бігову доріжку і доріжку для стрибків у довжину. Також приведуть до ладу навколишню територію, зроблять пішохідні доріжки та висадять рослини.

"Зараз наші уроки фізкультури проходять просто на тротуарі. А бігаємо навколо школи. Хочеться, щоб з’явилися нормальні бігові доріжки, футбольне поле з гарним покриттям, майданчики. Щоб зручно було займатися та здавати заліки», – розповіла учениця 10 класу Євгенія Іванова.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі капітально відремонтують коледж спорту.

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