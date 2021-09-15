В Днепре капитально отремонтируют колледж спорта
По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет капитально отремонтирован Днепропетровский профессиональный колледж спорта. Для учебного заведения это первый ремонт за десятки лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.
"Для жителей области создаем новые спортивные возможности. Обновляем стадионы, строим бассейны, открываем новые площадки. В частности, ремонтируем здание Областного колледжа спорта", - отметил Резниченко.
Он рассказал, что подрядчики уже заменили кровлю, а сейчас работают над фасадом и обустраивают территорию.
В здании колледжа наиболее проблемной долгие годы была крыша.
"В этом здании - учебные аудитории, спортивный зал, студенческое общежитие, - рассказал студент-третьекурсник Алексей Сябро. - Только проходили дожди - начинались потопы. Сильно протекала крыша над общежитием, в комнатах было очень сыро".
Кровлю подрядчики уже отремонтировали. Ее полностью заменили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраной, срок службы которой - почти 50 лет.
Также в колледже уже обновили систему канализации, сделали ливневку и обустроили колодец сбора дождевой воды. Сейчас работают над вентилируемым фасадом, его утепляют и украшают металлическими «кассетами».
Среди воспитанников и выпускников Днепропетровского колледжа спорта - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Могучих, участники Олимпиады-2020 Анна Рыжикова-Ярощук и Михаил Кохан, Денис Кесиль и Игорь Трояновский.
Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в городе Апостолово Днепропетровской области строят новый стадион на месте пустыря.