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В Днепре капитально отремонтируют колледж спорта

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Днепр, Среда 15 сентября 2021 14:52
В Днепре капитально отремонтируют колледж спорта Фото: по программе президента в Днепре капитально отремонтируют колледж спорта (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет капитально отремонтирован Днепропетровский профессиональный колледж спорта. Для учебного заведения это первый ремонт за десятки лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Для жителей области создаем новые спортивные возможности. Обновляем стадионы, строим бассейны, открываем новые площадки. В частности, ремонтируем здание Областного колледжа спорта", - отметил Резниченко.

Он рассказал, что подрядчики уже заменили кровлю, а сейчас работают над фасадом и обустраивают территорию.

В здании колледжа наиболее проблемной долгие годы была крыша.

"В этом здании - учебные аудитории, спортивный зал, студенческое общежитие, - рассказал студент-третьекурсник Алексей Сябро. - Только проходили дожди - начинались потопы. Сильно протекала крыша над общежитием, в комнатах было очень сыро".

Кровлю подрядчики уже отремонтировали. Ее полностью заменили. Стяжку запаяли ПВХ-мембраной, срок службы которой - почти 50 лет.

Также в колледже уже обновили систему канализации, сделали ливневку и обустроили колодец сбора дождевой воды. Сейчас работают над вентилируемым фасадом, его утепляют и украшают металлическими «кассетами».

Среди воспитанников и выпускников Днепропетровского колледжа спорта - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Могучих, участники Олимпиады-2020 Анна Рыжикова-Ярощук и Михаил Кохан, Денис Кесиль и Игорь Трояновский.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в городе Апостолово Днепропетровской области строят новый стадион на месте пустыря.

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