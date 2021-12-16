У Томаківці Дніпропетровської області модернізували опорний ліцей

У смт Томаківка Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" модернізували опорний ліцей, який місцеві мешканці тепер називають школою майбутнього. Після реконструкції навчальний заклад змінився до невпізнанності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Теплом, затишком, яскравими барвами та сучасним обладнанням наповнені оновлені школи Дніпропетровщини. Одна з таких - у Томаківці. Зупинятися не збираємося. Нині триває модернізація, зокрема, шкіл у Кривому Розі, Божедарівці, Лихівці", - розповів голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

За словами директорки Томаківського опорного ліцею Тамари Філь, капітального ремонту школи не проводили майже пів століття.

"Не можемо натішитися змінам. Покращилися успіхи в навчанні у дітей. У вчителів відкрилося друге дихання, маємо стимул працювати", - наголосила вона.

З новою системою опалення школа тепер має значну економію енергоресурсів: якщо раніше за добу витрачали на обігрів 700 кубів газу, то зараз в середньому 250.

У ліцеї також працює загальношкільна система оповіщення, в кожному класі є гучномовець.

"Після реконструкції ми повернулися в неймовірно гарний заклад. Оснащений новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням. Діти зараз - покоління Z. Їм легше сприймати інформацію, коли вона транслюється з екранів, комп’ютерів або планшетів", - сказала вчителька інформатики Ганна Врубльовська.

На уроках педагоги користуються мультимедійними панелями. Діти працюють з ноутбуками та планшетами. Є електронні мікроскопи, зображення з яких можна виводити на екран.

Також в ході реконструкції облаштували ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Вона розділена на зони навчання та гри.

"Школа стала зовсім не схожа на ту стару. Раніше тести робили в зошитах, а зараз на комп’ютерах. Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", - поділився враженнями 8-класник Валерій Галко.

У Томаківському опорному ліцеї загалом навчається 525 дітей. Всього 25 класів, з них 8 - початкових. Також є дві дошкільні групи.