"Томагавк" оборонця після сольного проходу не врятував "Клівленд": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Атакувальний оборонець підкорив моментом на старті третьої чверті. Атакувати кошик "Атланти" він сміливо пішов із центру майданчика. Фінтом Мітчелл звільнився від опіки Хантера, відштовхнувся двома ногами, завів м'яч за голову, підігнув ноги в колінах і однією правою могутньо поклав "апельсин" згори.

Старань зірки, однак, забракло для виїзної перемоги. "Кавальєрс" мінімально поступилися "Гокс" (118:120). Утім, "Клівленд" уже гарантував собі путівку в плей-офф сезону. Натомість "Атланта" закріпилася в чільній десятці та веде боротьбу за місце під сонцем.

Сам Мітчелл став найрезультативнішим у матчі в Джорджії. На паркеті він провів 40 хвилин. За цей час оборонець встиг набрати 44 очки, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Середні цифри американця в сезоні зросли до 27,6 очок.

Тим часом українець Михайлюк солідно зіграв проти "Оклахоми". Він з'явився в старті "Шарлотта" та набрав 18 очок за відведений час. Цей показник дозволив увійти до топ-3 виконавців "Горнетс" у поєдинку.

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець штату Нью-Йорк, виступав за "Луїсвілл Кардіналс" на студентському рівні. На драфті НБА-2017 обраний "Денвером" під 13-м номером.

У результаті обміну опинився в "Юті". У складі "джазменів" провів п'ять сезонів поспіль. До лав "Клівленда" перебрався перед нинішнім сезоном. Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2023 рр.), а за підсумками дебютного року потрапив до Команди новачків.

Мітчелл став головним героєм документального серіалу "Новачок на підйомі" в перший сезон під егідою асоціації. Захоплюється бейсболом, відданий шанувальник "Нью-Йорк Метс".