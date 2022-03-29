"Только руины, только беженцы". Зеленский назвал истинную цель РФ в войне против Украины

Президент Владимир Зеленский назвал главную цель России в войне против Украины. По его словам, РФ стремится полностью уничтожить Украину как государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время обращения к парламенту Дании.

"Цель российских войск в этой войне - полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы. Уже более 10 млн украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 млн украинцев выехали за пределы нашей страны", - заявил украинский гарант.

Напомним, по данным ООН, Украину с начала войны против России покинули около 3,8 млн граждан. Из них 90% - женщины и дети.

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