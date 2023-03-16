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В Токмаку росіяни погрожують вивезти дітей до Росії у разі відмови від "паспортизації"

Фото: в Токмаку росіяни погрожують вивезти дітей до Росії у разі відмови від "паспортизації" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову "паспортизацію" серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так, в місті Токмак, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії", - пише пресслужба.

Самих батьків погрожують відправити до Василівки Запорізької області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, росіяни прийняли закон, який дозволяє "припинити" громадянство України для українців на тимчасово окупованих територіях. Як відзначили в МЗС, відповідний крок, є нікчемною спробою легітимізувати свою спробу анексії.

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