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В Токмаку окупанти затримали підлітка нібито за "підготовку теракту"

Токмак, П'ятниця 10 листопада 2023 21:48
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В Токмаку окупанти затримали підлітка нібито за "підготовку теракту" Фото: В Токмаку окупанти затримали підлітка (flickr com)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та на його Telegram-канал.

"В Токмаку вчора затримали юнака, в будинку якого знайшли боєприпаси. Що є цікавим, що ці боєприпаси залишили самі російські військові, які в цьому будинку проживали декілька тижнів", - пояснив Федоров.

За його даними, окупанти аргументували арешт юнака тим, що він нібито "готував теракт".

Ситуація у Токмаку

Токмак Запорізької області - місто, що тимчасово перебуває під окупацією РФ. У Токмаку постійно гримлять вибухи, які часто стають наслідком ураження місць скупчення російських військ та техніки у місті. Останнім часом їхня кількість почастішала на тлі контрнаступу ЗСУ.

Водночас, за останніми даними, російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.

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