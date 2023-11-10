ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Токмаке оккупанты задержали подростка якобы за "подготовку теракта"

Токмак, Пятница 10 ноября 2023 21:48
UA EN RU
В Токмаке оккупанты задержали подростка якобы за "подготовку теракта" Фото: В Токмаке оккупанты задержали подростка (flickr com)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и на его Telegram-канал.

"В Токмаке вчера задержали юношу, в доме которого нашли боеприпасы. Что интересно, что эти боеприпасы оставили сами российские военные, которые в этом доме проживали несколько недель", - пояснил Федоров.

По его данным, оккупанты аргументировали арест юноши тем, что он якобы "готовил теракт".

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области - город, временно находящийся под оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, часто становящиеся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их количество участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

В то же время, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. Очевидно, они не отходят от своей уже знакомой тактики живого щита и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, кафиры усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом