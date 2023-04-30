У Токмаку за ніч трапилися дві "бавовни". ЗМІ дізнались, куди "прилетіло"

Вночі у неділю, 30 квітня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області було "спекотно", там знову лунали вибухи. Відомо про два "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Бердянськ Сьогодні ".

"Окупанти повідомляють, що цієї ночі від ЗСУ у тимчасово окупований Токмак двічі "прилітало", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перший раз влучання було по залізничному депо, вдруге - по СТО.

Як повідомлялося, у вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

Нагадаємо, раніше у неділю, 9 квітня, сталося кілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовни".