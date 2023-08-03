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В Токмаку лунають вибухи: ймовірно, детонує склад з боєприпасами

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Токмак, Четвер 03 серпня 2023 18:40
В Токмаку лунають вибухи: ймовірно, детонує склад з боєприпасами Фото: в Токмаку лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Токмаку лунають вибухи. Ймовірно, детонує ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами радника мера Маріуполя, сьогодні, 3 серпня, в окупованому Токмаку пролунали вибухи.

"Токмак. Привіт. Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь", - сказав він.

Ситуація у Токмаку

Російські окупанти захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

При цьому в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. З огляду на це, у захоплених містах часто повідомляють про вибухи.

Зазвичай під час такої "бавовни" вибухають місця базування росіян, склади боєприпасів та техніки.

Лише 24 липня у Токмаку повідомляли про чотири "прильоти".

До того ж, за даними Bellingcat, загарбники збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

Тим часом The New York Times повідомило, що українські бійці посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати росіянам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

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