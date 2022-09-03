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В Токмаке украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух оккупантов

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Запорожье, Суббота 03 сентября 2022 14:15
В Токмаке украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух оккупантов Фото: в Токмаке украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "РИА Мелитополь".

Украинский партизан Максим Махринов подорвал себя вместе с оккупантами при выходе из подъезда. Российские войска пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе.

"Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города. Последними словами Максима были "Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Портал также опубликовал фотографию погибшего партизана.

В Токмаке украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух оккупантовФото: украинский партизан Максим Махринов (t.me/riamelitopol)

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты проводят массовые фильтрационные мероприятия для поимки украинских партизанов в ближайших населенных пунктах.

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Мелитополь
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