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У Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантів

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Запоріжжя, Субота 03 вересня 2022 14:15
У Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантів Фото: у Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) український партизан ціною свого життя підірвав двох російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "РИА Мелітополь".

Український партизан Максим Махринов підірвав себе разом з окупантами при виході з під'їзду. Російські війська прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті.

"Максим дійсно партизанив, допомагаючи звільненню рідного міста. Останніми словами Максима були "Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

Портал також опублікував фотографію загиблого партизана.

У Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантівФото: український партизан Максим Махринов (t.me/riamelitopol)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи для упіймання українських партизанів у найближчих населених пунктах.

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Мелітополь
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