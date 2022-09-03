У Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантів
У тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) український партизан ціною свого життя підірвав двох російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "РИА Мелітополь".
Український партизан Максим Махринов підірвав себе разом з окупантами при виході з під'їзду. Російські війська прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті.
"Максим дійсно партизанив, допомагаючи звільненню рідного міста. Останніми словами Максима були "Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.
Портал також опублікував фотографію загиблого партизана.
Фото: український партизан Максим Махринов (t.me/riamelitopol)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи для упіймання українських партизанів у найближчих населених пунктах.
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