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Токийская биржа остановила торги из-за сбоя

Токио, Четверг 01 октября 2020 04:11
Токийская биржа остановила торги из-за сбоя
Фото: торги (flickr)
Автор: Артур Родивилов

На Токийской фондовой бирже произошел технический сбой системы. Торги по акциям были приостановлены.

Об этом сообщает Japan Exchange Group.

Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации.

Торги остановили в 23:35 GMT (02:35 по Киеву). В связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix. Это также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое).

О сроках возобновления операций пока не сообщается.

Напомним, на Лондонской фондовой бирже в 2018 году произошел первый за семь лет технический сбой, в результате чего биржа открылась на час позже обычного.

Ранее Московская биржа остановила торги минимум на час.

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