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У Токіо збудують мережу бомбосховищ на випадок ракетних ударів: подробиці

Ілюстративне фото: у Токіо збудують мережу бомбосховищ на випадок ракетних ударів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Місцева влада Токіо вирішила створити в місті підземні притулки. Вони захистять мешканців столиці від ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Місцева влада планує збудувати 56 тисяч безпечних місць для прикриття населення у разі нападу. Проте, якщо напади продовжаться або стануть більш інтенсивними, ці місця можуть бути переповнені і не зможуть забезпечити безпеку всіх людей.

Крім води та харчових продуктів, вони будуть оснащені вентиляційним обладнанням, джерелами аварійного електропостачання, засобами зв'язку тощо для забезпечення можливості тривалого перебування.

Оскільки будівництво підземних сховищ обходиться в сотні мільйонів ієн і їх буде складно встановити по всьому Токіо, столичний уряд сподівається, що приватний сектор також розвиватиме підземні притулки, наприклад, шляхом встановлення підземних просторів, які можна буде використовувати як сховища, коли будівлі збудовані.

Будівництво підземних притулків у Токіо дороге і їх складно буде поставити по всій столиці., Уряд сподівається, що приватний сектор допоможе у цьому питанні. Наприклад, компанії можуть будувати підземні простори у своїх будинках, які можна буде використовувати як притулки у разі нападу

Програма будівництва бомбосховищ у Японії

Раніше ми повідомляли, що Японія планує побудувати бомбосховища для мешканців Окінави на випадок військового конфлікту поблизу Тайваню.

У Токіо відреагували після того, як мери місцевих муніципалітетів попросили уряд захистити мешканців від можливих військових дій поблизу Тайваню.

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