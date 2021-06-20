Токио смягчает карантин: ресторанам разрешат продавать алкоголь

Алкоголь будут подавать при определенных условиях: до семи часов вечера для индивидуальных посетителей или групп из двух человек в течение 90 минут. Бары и рестораны попросят закрываться до восьми часов вечера.

"Предприятиям общественного питания сложно продолжать свой бизнес без продажи алкоголя. Я прислушался к мнению многих людей и принял это трудное решение", - заявил губернатор префектуры Осака Йошимуру Хирофуми. В Осаке такое решение приняли ранее.