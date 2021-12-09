В Токио в следующем году могут разрешить однополые браки

В столице Японии Токио планируют разрешить однополые браки с апреля 2022 года. Некоторые регионы Токио уже признают однополые пары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Для улучшения понимания сексуального разнообразия, а также уменьшения проблем, с которыми сталкивается ЛГБТ-сообщество, в следующем году мы презентуем основные принципы внедрения однополой системы партнерства", - сказала губернатор Токио Юрико Койке на заседании ассамблеи.

Некоторые представители ЛГБТ до сих пор сталкиваются в Токио с неравенством в финансовых делах.

"Это важный шаг для Японии. Надеюсь, это будет иметь эффект домино на другие органы местного самоуправления", - заявил руководитель Prime Services Japan в Goldman Sachs Маса Янагисава, который входит в совет кампании "Брак для всех".