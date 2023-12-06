UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Токіо назвали теми онлайн-зустрічі лідерів "Великої сімки" з Зеленським

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть сьогодні онлайн-зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку у війні України проти Росії.

Про це заявив представник уряду Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хотіли б ясно дати зрозуміти, що ми підтримуємо Україну як G7", - сказав він, додавши, що це послання буде підкріплене побоюваннями, що увага міжнародної спільноти може зміститися з Україною на конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Чиновник, який побажав залишитись неназваним, заявив, що G7 підтвердить своє зобов'язання запровадити жорсткі санкції проти Росії за напад на Україну, але не уточнив деталі.

Члени "Великої сімки", до якої входять Японія, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, зобов'язалися у травні обмежити експорт до Росії, який міг би сприяти її вторгненню в Україну.

В опублікованій тоді заяві говорилося, що обмеження стосуватимуться експорту промислового обладнання, інструментів та технологій. Крім того, було оголошено плани обмежити доходи Росії від торгівлі металами та алмазами.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції в середу, що G7 також обговорить Близький Схід та штучний інтелект.

Зустріч Зеленського з лідерами G7

Раніше в Токіо заявили, що увечері 6 грудня президент України Володимир Зеленський приєднається до віртуального саміту з лідерами країн "Великої сімки".

Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А у травні саміт G7 пройшов у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь у ньому.

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 після того, як 5 грудня він в останній момент відмовився від участі у закритому брифінгу в Сенаті США, де обговорюється пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяG7