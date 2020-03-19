В Токио исключили вариант с Олимпиадой без зрителей

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что она не думает о варианте с проведением Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Об этом сообщает Reuters.

Она также сообщила, что находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом и правительством страны.

"Сейчас еще не время, чтобы принимать какие-то решения по Олимпиаде. Все понимают, что борьба с коронавирусом стоит на первом месте. От этого зависит безопасность соревнований. Мы находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии. Сейчас я не думаю об отмене Олимпийских игр или проведении турнира без зрителей", - сказала она.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику из-за стремления провести Олимпийские игры-2020 в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Ряд отдельных спортсменов заявляли, что МОК подвергает огромному риску всех участников будущей Олимпиады в Токио из-за продолжающихся тренировок во время неблагополучной инфекционной обстановки в мире.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру, а чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на лето следующего.