Токарєв розповів про нові інвестиції Roosh Ventures в американський стартап Toothio

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LinkedIn співзасновника та партнера Roosh Ventures Сергія Токарєва.

"Ви знаєте, як важко знайти кваліфікованих спеціалістів собі в команду, незалежно від галузі. Проте для стоматологічних клінік у США ця проблема ще серйозніша: 95% з них повідомляють про труднощі з набором і утриманням персоналу", – говорить підприємець.

Toothio забезпечує приватні стоматологічні клініки та організації, що надають стоматологічні послуги, доступом до надійної бази, яка налічує понад 30 тисяч кваліфікованих фахівців у сфері стоматології. Програмний алгоритм компанії підбирає рекомендованих професіоналів з вільними робочими змінами поблизу. Система демонструє ефективність із заповнюваністю вільних змін на рівні 97%, допомагаючи клінікам оптимізувати свої робочі процеси та підтримувати високий рівень сервісу для пацієнтів.

"У фіналі стоматологічні клініки спрощують й оптимізують роботу, спеціалістам отримують додаткову гнучкість, а пацієнти можливість швидше потрапити на прийом", - додає Сергій Токарєв.

Загалом стартапу Toothio вдалося залучити додаткові 5 мільйонів доларів. Очолили раунд nvp capital та Craft Ventures. Окрім українського Roosh Ventures, також у раунді взяли участь Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown та Connexa Capital.

Нещодавнє залучення фінансування та розширення на нові ринки стали результатом стрімкого розвитку Toothio: лише протягом 2024 року платформа поповнилася на понад 15 тисяч нових стоматологів.

"Саме тому ми в Roosh Ventures так раді підтримувати Toothio в його розвитку та масштабуванні. З моменту свого заснування у 2021 стартап щороку зростає на 300%, віримо, що далі більше!", - говорить Сергій Токарєв.

Також в компанії оголосили про розширення присутності ще у восьми штатах США: Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Портленд, Сіетл, Балтимор, Шарлотт та Орландо.

Стоматологічні клініки та спеціалісти можуть легко приєднатися до Toothio через офіційний сайт компанії або завантаживши мобільний додаток.