Токарев рассказал о новых инвестициях Roosh Ventures в американский стартап Toothio

Об этом сообщает РБК со ссылкой на LinkedIn соучредителя и партнера Roosh Ventures Сергея Токарева.

"Вы знаете, как трудно найти квалифицированных специалистов себе в команду, независимо от отрасли. Однако для стоматологических клиник в США эта проблема еще серьезнее: 95% из них сообщают о трудностях с набором и удержанием персонала", - говорит предприниматель.

Toothio обеспечивает частные стоматологические клиники и организации, предоставляющие стоматологические услуги, доступом к надежной базе, насчитывающей более 30 тысяч квалифицированных специалистов в сфере стоматологии. Программный алгоритм компании подбирает рекомендованных профессионалов со свободными рабочими сменами поблизости. Система демонстрирует эффективность с заполняемостью свободных смен на уровне 97%, помогая клиникам оптимизировать свои рабочие процессы и поддерживать высокий уровень сервиса для пациентов.

"В финале стоматологические клиники упрощают и оптимизируют работу, специалисты получают дополнительную гибкость, а пациенты возможность быстрее попасть на прием", - добавляет Сергей Токарев.

В целом стартапу Toothio удалось привлечь дополнительные 5 миллионов долларов. Возглавили раунд nvp capital и Craft Ventures. Кроме украинского Roosh Ventures, также в раунде приняли участие Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown и Connexa Capital.

Недавнее привлечение финансирования и расширение на новые рынки стали результатом стремительного развития Toothio: только в течение 2024 года платформа пополнилась на более чем 15 тысяч новых стоматологов.

"Именно поэтому мы в Roosh Ventures так рады поддерживать Toothio в его развитии и масштабировании. С момента своего основания в 2021 стартап ежегодно растет на 300%, верим, что дальше больше!", - говорит Сергей Токарев.

Также в компании объявили о расширении присутствия еще в восьми штатах США: Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Портленд, Сиэтл, Балтимор, Шарлотт и Орландо.

Стоматологические клиники и специалисты могут легко присоединиться к Toothio через официальный сайт компании или загрузив мобильное приложение.