Токарєв розповів про інвестиції Roosh у французьку платформу для фрилансерів

Про це заявив tech-підприємець та співзасновник інвестиційного фонду Roosh Сергій Токарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його LinkеdIn .

"Ми раді повідомити, що Roosh Ventures підтримує Jump, платформу, яка змінює правила гри для фрилансерів”, - зазначив він.

Jump - універсальна платформа, що хоче зробити фриланс простішим та гнучкішим. Вона надає фрилансерам можливості та гарантії, що зазвичай доступні тільки найманим працівникам: соцзахист, корпоративне медичне страхування, накопичувальні програми для співробітників.

Платформа дозволяє легко й ефективно працювати з бухгалтерським обліком та нарахуванням заробітної плати. Контракти у Jump забезпечують стабільність доходів, соціальні гарантії, доступність кредитування, медичних страхових послуг та пільг. Крім того, стартап надає доступ до інструментів для щоденної роботи: віртуальних карток, систем виставлення рахунків та відстеження активності.

"Jump бере на себе всі складні завдання - розрахунок заробітної плати, бухгалтерію, пільги — аби фрилансери могли зосередитися на тому, що вони роблять найкраще. Це комплексне рішення, і саме тому ми раді бути частиною їхнього шляху. З Breega, Index Ventures, Raise Ventures та Roosh Ventures на борту, Jump має намір вийти за межі Франції та допомогти фрилансерам по всьому світу. Попереду великі справи, й ми з радістю підтримаємо їх!”, - говорить Токарєв.

Сума інвестицій Roosh не розголошується, проте загалом стартапові вдалося залучити 11 млн євро інвестицій у раунді серії А.

До кінця року Jump планує подвоїти кількість людей в команді, аби популяризувати платформу серед поколінь міленіалів та зумерів. Залучені ж кошти збираються використати для розширення своєї присутності у Франції, Великій Британії та Європі загалом.

Французьку компанію Jump заснували 2021 року Ніколя Файон, Тібо Кулон та Максим Буше. У перший же рік стартап залучив 4 млн євро інвестицій. Сьогодні платформою користується майже 2000 фрилансерів, а її річний оборот складає 150 млн євро.

Нагадаємо, Roosh Ventures - інвестиційна група нового типу, що вкладаються в перспективні tech-стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А. Roosh реінвестує зароблене на успішних угодах, а не формує класичні фонди з кількарічним терміном життя. Фонд має офіси у Києві, Парижі та Лондоні.

Roosh інвестує, кобілдить та масштабує компанії з фокусом на прибутковості у сферах AI/ML, Gaming, Fintech, Consumer & Entertainment Apps, Marketing & AdTech та пришвидшує зростання й збільшує прибутковість бізнесів завдяки потужній експертизі у побудові технологічного бізнесу, забезпеченні рентабельного розвитку та оптимізації витрат, стратегічному супроводу та операційній підтримці фаундерів та команд.

Roosh Ventures вже проінвестувала в понад 40 стартапів, зокрема Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter. Серед співінвесторів - фонди a16z, Sequoia Capital, Greylock, NEA, Insight Partners, Tencent.