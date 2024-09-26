Токарев рассказал об инвестициях Roosh во французскую платформу для фрилансеров

Об этом заявил tech-предприниматель и соучредитель инвестиционного фонда Roosh Сергей Токарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его LinkеdIn .

"Мы рады сообщить, что Roosh Ventures поддерживает Jump, платформу, изменяющую правила игры для фрилансеров", - отметил он.

Jump – универсальная платформа, которая хочет сделать фриланс более простым и гибким. Она предоставляет фрилансерам возможности и гарантии, обычно доступные только наемным работникам: соцзащита, корпоративное медицинское страхование, накопительные программы для сотрудников.

Платформа позволяет легко и эффективно работать с бухгалтерским учетом и начислением заработной платы. Контракты в Jump обеспечивают стабильность доходов, социальные гарантии, доступность кредитования, медицинские страховые услуги и льготы. Кроме того, стартап предоставляет доступ к инструментам для ежедневной работы: виртуальных карт, систем выставления счетов и отслеживания активности.

"Jump берет на себя все сложные задачи – расчет заработной платы, бухгалтерию, льготы – чтобы фрилансеры могли сосредоточиться на том, что они делают лучшее. Это комплексное решение, и именно поэтому мы рады быть частью их пути. Из Breega, Index Ventures, Raise Ventures и Roosh Ventures на борту Jump намерена выйти за пределы Франции и помочь фрилансерам по всему миру. Впереди большие дела, и мы с радостью поддержим их!", - говорит Токарев.

Сумма инвестиций Roosh не разглашается, однако в общей сложности стартапу удалось привлечь 11 млн евро инвестиций в раунде серии А.

До конца года Jump планирует удвоить количество людей в команде, чтобы популяризировать платформу среди поколений миллениалов и зуммеров. Привлеченные средства собираются использовать для расширения своего присутствия во Франции, Великобритании и Европе в целом.

Французскую компанию Jump основали в 2021 году Николя Файон, Тибо Кулон и Максим Буше. В первый же год стартап привлек 4 млн. евро инвестиций. Сегодня платформой пользуется около 2000 фрилансеров, а ее годовой оборот составляет 150 млн евро.

Напомним, Roosh Ventures – инвестиционная группа нового типа, вкладывающаяся в перспективные tech-стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А. Roosh реинвестирует заработанное на успешных сделках, а не формирует классические фонды с многолетним сроком жизни. Фонд располагает офисами в Киеве, Париже и Лондоне.

Roosh инвестирует, кобилдит и масштабирует компании с фокусом на прибыльности в сферах AI/ML, Gaming, Fintech, Consumer & Entertainment Apps, Marketing & AdTech и ускоряет рост и увеличивает прибыльность бизнесов благодаря мощной экспертизе в построении технологического бизнеса, обеспечении рентабельного развития , стратегическому сопровождению и операционной поддержке фаундеров и команд

Roosh Ventures уже проинвестировала более 40 стартапов, в частности Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter. Среди соинвесторов – фонды a16z, Sequoia Capital, Greylock, NEA, Insight Partners, Tencent.