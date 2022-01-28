Токаева переизбрали председателем правящей партии Nur Otan
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева переизбрали на пост председателя партии Nur Otan. Предложение об избрании главы государства председателем внес первый президент Нурсултан Назарбаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Informburo.kz.
"Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева избрали на пост председателя партии Nur Otan", - пишет издание.
По уставу партии, председатель - высшее руководящее лицо. Он руководит, открывает съезд партии и председательствует на нем, а также возглавляет и руководит работой политического совета партии, его бюро.
Также в полномочия председателя партии входят такие обязанности:
• может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра, членов в политсовет партии, его бюро;
• координирует работу депутатской фракции партии в мажилисе;
• принимает меры по росту авторитета и влияния партии в обществе, укреплению и совершенствованию ее внутренней политики;
• решает вопросы о соответствии занимаемым должностям руководителей филиалов;
• принимает решения по совершенствованию структуры органов партии;
• без доверенности выступает от имени партии, может выдавать ее должностным лицам партийных органов на право представлять партийные интересы;
• может принимать решения по всем вопросам деятельности партии: издает постановления, подписывает финансовые и иные документы, обладает правом приема и увольнения работников партийных органов и аппаратов;
• инициирует через депутатскую фракцию партии в мажилисе вопрос о выражении вотума недоверия правительству и его членам.
Стоит отметить, что Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия в партии Nur Otan Касым-Жомарту Токаеву 23 ноября 2021 года.
Напомним, Верхняя палата парламента Казахстана (сенат) приняла законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана.