Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва переобрали на посаду голови партії Nur Otan. Пропозицію про обрання глави держави головою вніс перший президент Нурсултан Назарбаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Informburo.kz .

"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.

За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.

Також до повноважень голови партії входять такі обов'язки:

може вносити пропозиції щодо висунення кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра, членів до політради партії, її бюро;

координує роботу депутатської фракції партії в мажилісі;

вживає заходів щодо зростання авторитету і впливу партії в суспільстві, зміцнення і вдосконалення її внутрішньої політики;

вирішує питання про відповідність займаним посадам керівників філій;

приймає рішення щодо вдосконалення структури органів партії;

без довіреності виступає від імені партії, може видавати її посадовим особам партійних органів на право представляти партійні інтереси;

може приймати рішення з усіх питань діяльності партії: видає постанови, підписує фінансові та інші документи, володіє правом прийому і звільнення працівників партійних органів і апаратів;

ініціює через депутатську фракцію партії в мажилісі питання про висловлення вотуму недовіри уряду і його членам.

Варто відзначити, що Нурсултан Назарбаєв передав свої повноваження в партії Nur Otan Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.