Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan
Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва переобрали на посаду голови партії Nur Otan. Пропозицію про обрання глави держави головою вніс перший президент Нурсултан Назарбаєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Informburo.kz.
"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.
За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.
Також до повноважень голови партії входять такі обов'язки:
- може вносити пропозиції щодо висунення кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра, членів до політради партії, її бюро;
- координує роботу депутатської фракції партії в мажилісі;
- вживає заходів щодо зростання авторитету і впливу партії в суспільстві, зміцнення і вдосконалення її внутрішньої політики;
- вирішує питання про відповідність займаним посадам керівників філій;
- приймає рішення щодо вдосконалення структури органів партії;
- без довіреності виступає від імені партії, може видавати її посадовим особам партійних органів на право представляти партійні інтереси;
- може приймати рішення з усіх питань діяльності партії: видає постанови, підписує фінансові та інші документи, володіє правом прийому і звільнення працівників партійних органів і апаратів;
- ініціює через депутатську фракцію партії в мажилісі питання про висловлення вотуму недовіри уряду і його членам.
Варто відзначити, що Нурсултан Назарбаєв передав свої повноваження в партії Nur Otan Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.
Нагадаємо, верхня палата парламенту Казахстану (сенат) прийняла законодавчі поправки, які скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану.