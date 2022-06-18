Токаев отказался принимать российский орден: названа причина

Сообщается, что российская сторона предложила наградить Токаева орденом Александра Невского, однако тот отказался, поскольку решил до завершения президентских полномочий не принимать зарубежные награды.

Пресс-секретарь Токаева в ответ на запрос tengrinews.kz подтвердил данную информацию.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского якобы не было.

Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году, его вручают видным зарубежным деятелями за заслуги в развитии сотрудничества с Россией.