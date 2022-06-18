Токаєв відмовився приймати російський орден: названо причину

Повідомляється, що російська сторона запропонувала нагородити Токаєва орденом Олександра Невського, однак той відмовився, оскільки вирішив до завершення президентських повноважень не приймати закордонні нагороди.

Прес-секретар Токаєва у відповідь на запит tengrinews.kz підтвердив дану інформацію.

У той же час прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що планів нагороджувати Токаєва орденом Олександра Невського нібито не було.

Орден Олександра Невського був заснований в 1942 році, його вручають видатним зарубіжним діячами за заслуги в розвитку співпраці з Росією.