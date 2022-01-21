Токаев обязал бизнес вносить процент доходов в фонд "Народу Казахстана"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что крупный бизнес страны должен перечислять в фонд "Народу Казахстана" процент от прибыли. Однако какой именно будет сумма пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Vласть".

Он уточнил, что размер процента от доходов, который будет вносить бизнес от прибыли, определит правительство.

"Все крупнейшие компании будут вносить определенный установленный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью", - сказал Токаев.

По его словам, необходимо исключить формализм при перечислении средств в фонд, из-за того, что уже есть факты сбора однодневной зарплаты с госслужащих и бюджетников.

"Это абсолютно ненужная инициатива. Еще раз подчеркну: это не бюджетный фонд - это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур", - добавил Токаев.

Отметим, недавно президент Казахстана объявил пятилетний мораторий на повышение заработной платы отдельной категории госслужащих.

Напомним, в Казахстане в начале января 2022 года вспыхнули протесты, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.