Токаев: конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана

По состоянию на 7 января протесты в Казахстане в основном перешли в мирное русло. Во всех регионах страны восстановлен конституционный порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала vlast.kz, который цитирует президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил президент Казахстана.

Сообщается, что утром Токаев провел заседание контртеррористического штаба, на котором власти рассмотрели оперативную обстановку в стране и ход антитеррористической операции.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Казахстана впервые официально подтвердило наличие жертв столкновений со стороны участников протестов в Алматы. На данный момент известно о 26 погибших. В общей сложности в стране задержаны 3 000 протестующих.

Отметим, накануне сообщалось о 18 погибших среди силовиков. Кроме того, на участников массовых акций завели уголовные дела, им грозит до пожизненного заключения.