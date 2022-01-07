UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Токаев дал приказ стрелять на поражение в рамках АТО в Казахстане

Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь на поражение в рамках антитеррористической операции, которая проводится по всей стране. По его словам, власти не будут идти на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала orda.kz.

"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.

По его словам, только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в том числе граждане других стран. Он также заверил, что "операция против боевиков будет идти до конца", а кто не сдастся - будет ликвидирован.

"Все требования, высказанные в мирной форме были услышаны. В регионах, где сохранена стабильность ситуации, будет поэтапно снят режим ЧП", - добавил Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана ввели "красный уровень" опасности, проводится антитеррористическая операция.

До этого Токаев заявлял, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанНовости АТО