Точность будет потом: в Минобороны объяснили, что такое рамочное соглашение с США

"Договорились о том, что у нас есть общая оборонная политика и то, что называют Рамочное соглашение, и люди думают, что это делает его меньше по весу, это не так", - отмечает Маляр.

По словам представителя Минобороны, соглашение имеет рамки, которые определяют его направления реализации.

"Рамочная - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым оно будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавляет чиновник.

Согласно Рамочному соглашению, Украина имеет право на сотрудничество с США в обороне и технологических сферах, а также на тренировки.

"По этому соглашению мы имеем право на тренировки, на сотрудничество в обороне и технологических сферах", - отметила Маляр.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.



Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.



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