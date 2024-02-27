Точно знадобиться: чим необхідно доукомплектувати машину перед весною

Автомобіль виходить з заводу готовим до експлуатації, і таким він залишається протягом багатьох років. Але щоб продовжити активне життя машини і зробити водіння більш комфортним, досвідчені власники використовують певний набір засобів і аксесуарів.

Що придбати для автомобіля навесні

Щоб порадувати свою “ластівку” весняними обновами, достатньо одного разу затриматись біля неї на кілька зайвих хвилин і оглянути зсередини і зовні. Але ми спробуємо підказати найпопулярніші предмети, які купують водії навесні і нагадати про якості, якими вони повинні відрізнятись.

Шторка проти сонця . Україна стає все більш спекотною країною, і щоб уберегти інтер’єр та внутрішнє обладнання машини від передчасного старіння через перегрів, велике похиле скло треба надійно затуляти. Обираючи таку шторку, подумайте про те, наскільки зручно і швидко її буде кріпити саме у вашій машині: присоски, виріз під дзеркало, ширина і довжина;

. Україна стає все більш спекотною країною, і щоб уберегти інтер’єр та внутрішнє обладнання машини від передчасного старіння через перегрів, велике похиле скло треба надійно затуляти. Обираючи таку шторку, подумайте про те, наскільки зручно і швидко її буде кріпити саме у вашій машині: присоски, виріз під дзеркало, ширина і довжина; Килимки . Головна відмінність м’яких літних килимків від гумових зимових у тому, що літні краще затримують у своєму ворсі пил – і він не здіймається у повітря в періоди між відвідуванням автомийки. Але влітку буває і дощова погода, тому важливо, щоб килимки мали водостійку основу, яка не пропускає воду і не загрожує початком корозії під штатним килимом машини;

. Головна відмінність м’яких літних килимків від гумових зимових у тому, що літні краще затримують у своєму ворсі пил – і він не здіймається у повітря в періоди між відвідуванням автомийки. Але влітку буває і дощова погода, тому важливо, щоб килимки мали водостійку основу, яка не пропускає воду і не загрожує початком корозії під штатним килимом машини; Поліролі для пластика . Якісний поліроль для торпедо та інших елементів оздоблення, у тому числі зовнішнього, не тільки надає інтер’єру охайного вигляду, а й частково реанімує поверхню пластика, яка з часом старішає безповоротно, особливо на недорогих машинах. Так само рекомендується обробити відповідним препаратом гумові деталі – молдинги, накладки, ущільнювачі;

. Якісний поліроль для торпедо та інших елементів оздоблення, у тому числі зовнішнього, не тільки надає інтер’єру охайного вигляду, а й частково реанімує поверхню пластика, яка з часом старішає безповоротно, особливо на недорогих машинах. Так само рекомендується обробити відповідним препаратом гумові деталі – молдинги, накладки, ущільнювачі; Антимошка . Препарат для видалення слідів комах насправді дуже важлива річ: ці маленькі істоти мають властивість в’їдатись у розігрітий лак і фарбу так, що вирішити проблему не допомагає навіть професійне полірування. І тому чим швидше комаху буде видалено з розпеченого капота, тим краще;

. Препарат для видалення слідів комах насправді дуже важлива річ: ці маленькі істоти мають властивість в’їдатись у розігрітий лак і фарбу так, що вирішити проблему не допомагає навіть професійне полірування. І тому чим швидше комаху буде видалено з розпеченого капота, тим краще; Антибітум . Коли на лакофарбове покриття машини потрапляє дорожній бітум, його потрібно негайно прибрати. Тому що в нього є така неприємна властивість, як проникнення у верхні шари ЛКП після кількох годин перебування на кузові. Тому у теплу пору року в усі далекі поїздки бажано брати з собою такий препарат, і на зупинках оглядати кузов на предмет появи на ньому бітумного “павутиння”. Не обов’язково купляти дорогий фірмовий антибітум, насправді свіжі сліди легко змиваються розчином на основі гасу чи бензину – і саме на такій основі зроблені недорогі вітчизняні препарати для видалення бітумних плям;

. Коли на лакофарбове покриття машини потрапляє дорожній бітум, його потрібно негайно прибрати. Тому що в нього є така неприємна властивість, як проникнення у верхні шари ЛКП після кількох годин перебування на кузові. Тому у теплу пору року в усі далекі поїздки бажано брати з собою такий препарат, і на зупинках оглядати кузов на предмет появи на ньому бітумного “павутиння”. Не обов’язково купляти дорогий фірмовий антибітум, насправді свіжі сліди легко змиваються розчином на основі гасу чи бензину – і саме на такій основі зроблені недорогі вітчизняні препарати для видалення бітумних плям; Нові щітки . Міняти склоочисники щосезону, може і марнотратство, але треба як мінімум уважно оглянути старі двірники і пригадати, наскільки сумлінно вони виконували свої обов’язки. І тоді вже приймати рішення щодо їхньої долі;

. Міняти склоочисники щосезону, може і марнотратство, але треба як мінімум уважно оглянути старі двірники і пригадати, наскільки сумлінно вони виконували свої обов’язки. І тоді вже приймати рішення щодо їхньої долі; Рідина омивача . Літній омивач – річ в цілому необов’язкова, в принципі його легко замінює вода. Проте гарна літня рідина має у своєму складі миючі засоби, і при постійному використанні вона не дає накопичуватись на склі жировим відкладенням, які потім в дощ суттєво ускладнюють роботу двірників;

. Літній омивач – річ в цілому необов’язкова, в принципі його легко замінює вода. Проте гарна літня рідина має у своєму складі миючі засоби, і при постійному використанні вона не дає накопичуватись на склі жировим відкладенням, які потім в дощ суттєво ускладнюють роботу двірників; Очисник скла. Якісний побутовий очисник скла – надійний союзник водія у боротьбі за оглядовість з-за керма. По-перше, чисте – з обох боків! – лобове скло не дає відблисків на сонці і в променях зустрічних фар, а по-друге, воно дуже неохоче пітніє. І третя користь потужного очисника скла проявиться в дощову погоду: ним доведеться скористатись, коли двірники будуть безпорадно розмазувати воду по жирному від оливних випарів лобовому склу.

Що зробити після зими

Щоб “перемикнути” автомобіль на літній режим, потрібні не тільки певні покупки, а й деякі дії. Їх можна виконати не всі відразу, а розбивши весняні роботи на кілька підходів.

Вимити кузов від залишків солі і зимового бруду. Не забувши при тому про днище і колісні арки. Це запобігатиме руйнуванню ЛФП і розвитку корозії;

Прибратися в салоні, особливу увагу звертаючи на пісок та подібний бруд, який міг бути занесений разом з сіллю на взутті. Також салон потрібно висушити;

Продіагностувати підвіску. За низької температури гумові деталі ходової зношуються особливо інтенсивно, і навіть якщо стукіт ще не з’явився, візуальний огляд може виявити початок руйнації сайлентблоків та втулок;

Перевірити стан деталей гальмівної системи під днищем та біля коліс. Металеві трубки взимку можуть отримати ураження корозією, а гумові шланги з віком отримують тріщини на поверхні;

Відновити антикорозійний захист. Непроста, але дуже важлива робота. Пошкоджене бітумне покриття на днищі і в арках треба відновити, попередньо ретельно прибравши вогнища корозії в подряпинах. Сколи фарби на зовнішніх поверхнях кузова так само треба очистити і закрити фарбою і лаком за допомогою тонкого пензлика.

Якщо коротко

Перехід з зимового сезону в літній – важлива віха в житті кожного автомобіля, навіть молодого. Холодний сезон найбільше старить машину, і від того, наскільки ретельно власник щовесни усуває хоча б видимі наслідки зими, залежить її подальший ресурс. З іншого боку, літня спека теж не корисна для “здоров'я” машини, тому не будуть зайвими і превентивні весняні заходи.