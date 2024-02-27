Точно понадобится: чем необходимо доукомплектовать машину перед весной

Автомобиль выходит с завода готовым к эксплуатации, таким он остается на протяжении многих лет. Но чтобы продлить активную жизнь машины и сделать вождение более комфортным, опытные владельцы используют определенный набор средств и аксессуаров.

Что приобрести для автомобиля весной

Чтобы порадовать свою “ласточку” весенними обновами, достаточно однажды задержаться возле нее на несколько лишних минут и осмотреть изнутри и снаружи. Но мы попытаемся подсказать самые популярные предметы, которые покупают водители весной и напомним о качествах, которыми они должны отличаться.

Шторка от солнца . Украина становится все более жаркой страной, и чтобы уберечь интерьер и внутреннее оборудование машины от преждевременного старения из-за перегрева, наклонные стекла нужно надежно закрывать. Выбирая такую шторку, подумайте о том, насколько удобно и быстро будет крепить ее именно в вашей машине: присоски, вырез под зеркало, ширина и длина;

. Украина становится все более жаркой страной, и чтобы уберечь интерьер и внутреннее оборудование машины от преждевременного старения из-за перегрева, наклонные стекла нужно надежно закрывать. Выбирая такую шторку, подумайте о том, насколько удобно и быстро будет крепить ее именно в вашей машине: присоски, вырез под зеркало, ширина и длина; Коврики. Главное отличие мягких летних ковриков от резиновых зимних в том, что летние лучше задерживают в своем ворсе пыль – и она не поднимается в воздух в периоды между посещением автомойки. Но летом бывает и дождливая погода, поэтому важно, чтобы коврики имели водостойкую основу, которая не пропускает воду и не угрожает коррозии под штатным ковром машины;

Главное отличие мягких летних ковриков от резиновых зимних в том, что летние лучше задерживают в своем ворсе пыль – и она не поднимается в воздух в периоды между посещением автомойки. Но летом бывает и дождливая погода, поэтому важно, чтобы коврики имели водостойкую основу, которая не пропускает воду и не угрожает коррозии под штатным ковром машины; Полироли для пластика . Качественный полироль для торпедо и других элементов отделки, в том числе внешней, не только придает интерьеру аккуратный вид, но и частично реанимирует поверхность пластика, который со временем стареет безвозвратно, особенно на недорогих машинах. Также рекомендуется обработать подходящим препаратом резиновые детали – молдинги, накладки, уплотнители;

. Качественный полироль для торпедо и других элементов отделки, в том числе внешней, не только придает интерьеру аккуратный вид, но и частично реанимирует поверхность пластика, который со временем стареет безвозвратно, особенно на недорогих машинах. Также рекомендуется обработать подходящим препаратом резиновые детали – молдинги, накладки, уплотнители; Антимошка . Препарат для удаления следов насекомых действительно очень важная вещь: эти маленькие существа имеют свойство въедаться в разогретый лак и краску так, что решить проблему не помогает даже профессиональная полировка. И потому чем быстрее насекомое будет удалено с раскаленного капота, тем лучше;

. Препарат для удаления следов насекомых действительно очень важная вещь: эти маленькие существа имеют свойство въедаться в разогретый лак и краску так, что решить проблему не помогает даже профессиональная полировка. И потому чем быстрее насекомое будет удалено с раскаленного капота, тем лучше; Антибитум . Когда на лакокрасочное покрытие машины попадает дорожный битум, его нужно немедленно убрать. Потому что у него есть такое неприятное свойство как проникновение в верхние слои ЛКП после нескольких часов пребывания на кузове. Поэтому в теплое время года во все дальние поездки желательно брать с собой такой препарат, и на остановках осматривать кузов на предмет появления на нем битумной паутины. Не обязательно покупать дорогой фирменный антибитум, на самом деле свежие следы легко смываются раствором на основе керосина или бензина – и именно на такой основе сделаны недорогие отечественные препараты для удаления битумных пятен;

. Когда на лакокрасочное покрытие машины попадает дорожный битум, его нужно немедленно убрать. Потому что у него есть такое неприятное свойство как проникновение в верхние слои ЛКП после нескольких часов пребывания на кузове. Поэтому в теплое время года во все дальние поездки желательно брать с собой такой препарат, и на остановках осматривать кузов на предмет появления на нем битумной паутины. Не обязательно покупать дорогой фирменный антибитум, на самом деле свежие следы легко смываются раствором на основе керосина или бензина – и именно на такой основе сделаны недорогие отечественные препараты для удаления битумных пятен; Новые щетки . Менять стеклоочистители каждый сезон, может и расточительность, но надо как минимум внимательно осмотреть старые дворники и вспомнить, насколько добросовестно они выполняли свои обязанности. И тогда уже принимать решения по их дальнейшей судьбе;

. Менять стеклоочистители каждый сезон, может и расточительность, но надо как минимум внимательно осмотреть старые дворники и вспомнить, насколько добросовестно они выполняли свои обязанности. И тогда уже принимать решения по их дальнейшей судьбе; Жидкость омывателя . Летний омыватель – дело в целом необязательное, в принципе его легко заменяет вода. Однако хорошая летняя жидкость имеет в своем составе моющие средства, и при постоянном использовании она не дает накапливаться на стекле жировым отложениям, которые затем в дождь существенно усложняют работу дворников;

. Летний омыватель – дело в целом необязательное, в принципе его легко заменяет вода. Однако хорошая летняя жидкость имеет в своем составе моющие средства, и при постоянном использовании она не дает накапливаться на стекле жировым отложениям, которые затем в дождь существенно усложняют работу дворников; Очиститель стекла. Качественный бытовой очиститель стекла – надежный союзник водителя в борьбе за обзорность из-за руля. Во-первых, чистое – с обеих сторон! – лобовое стекло не дает бликов на солнце и в лучах встречных фар, а во-вторых, оно очень неохотно потеет. И третья польза мощного очистителя стекла проявится в дождливую погоду: им придется воспользоваться, когда дворники будут беспомощно размазывать воду по жирному от масляных испарений лобовому стеклу.

Что сделать после зимы

Чтобы “переключить” автомобиль на летний режим, нужны не только определенные покупки, но и некоторые действия. Их можно выполнить не все сразу, а разбив весенние работы на несколько подходов.

Вымыть кузов от остатков соли и зимней грязи. Не забыв при этом о днище и колесных арках. Это будет предотвращать разрушение ЛКП и развитие коррозии;

Убраться в салоне, особое внимание обращая на песок и подобную грязь, которая могла быть занесена вместе с солью на обуви. Также салон нужно высушить;

Продиагностировать подвеску. При низкой температуре резиновые детали ходовой изнашиваются особенно интенсивно, и даже если стуки еще не появились, визуальный осмотр может выявить начало разрушения сайлентблоков и втулок;

Проверить состояние деталей тормозной системы под днищем и возле колес. Металлические трубки зимой могут получить поражения коррозией, а резиновые шланги с возрастом получают трещины на поверхности;

Восстановить антикоррозионную защиту. Непростая, но очень важная работа. Поврежденное битумное покрытие на днище и в арках нужно восстановить, предварительно тщательно убрав очаги коррозии в царапинах. Сколы краски на наружных поверхностях кузова также надо очистить и закрыть краской и лаком с помощью тонкой кисточки.

Если коротко

Переход из зимнего сезона в летний – важная веха в жизни каждого автомобиля, даже молодого. Холодный сезон больше всего старит машину, и от того, насколько тщательно владелец каждую весну устраняет хотя бы видимые последствия зимы, зависит ее дальнейший ресурс. С другой стороны, летняя жара тоже не полезна для здоровья машины, поэтому не будут лишними и превентивные весенние мероприятия.