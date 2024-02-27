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Точно понадобится: чем необходимо доукомплектовать машину перед весной

Вторник 27 февраля 2024 08:25
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Точно понадобится: чем необходимо доукомплектовать машину перед весной Фото: подготовка авто к весне (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Весна подразумевает радикальное изменение условий эксплуатации машины. И ей, и водителю станет легче, но чтобы наступающий теплый сезон был совершенно беспроблемным, бережливому автомобилисту нужно кое-что сделать.

О том, что нужно купить для автомобиля весной, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и материалы компаний-производителей.

Автомобиль выходит с завода готовым к эксплуатации, таким он остается на протяжении многих лет. Но чтобы продлить активную жизнь машины и сделать вождение более комфортным, опытные владельцы используют определенный набор средств и аксессуаров.

Что приобрести для автомобиля весной

Чтобы порадовать свою “ласточку” весенними обновами, достаточно однажды задержаться возле нее на несколько лишних минут и осмотреть изнутри и снаружи. Но мы попытаемся подсказать самые популярные предметы, которые покупают водители весной и напомним о качествах, которыми они должны отличаться.

  • Шторка от солнца. Украина становится все более жаркой страной, и чтобы уберечь интерьер и внутреннее оборудование машины от преждевременного старения из-за перегрева, наклонные стекла нужно надежно закрывать. Выбирая такую шторку, подумайте о том, насколько удобно и быстро будет крепить ее именно в вашей машине: присоски, вырез под зеркало, ширина и длина;
  • Коврики. Главное отличие мягких летних ковриков от резиновых зимних в том, что летние лучше задерживают в своем ворсе пыль – и она не поднимается в воздух в периоды между посещением автомойки. Но летом бывает и дождливая погода, поэтому важно, чтобы коврики имели водостойкую основу, которая не пропускает воду и не угрожает коррозии под штатным ковром машины;
  • Полироли для пластика. Качественный полироль для торпедо и других элементов отделки, в том числе внешней, не только придает интерьеру аккуратный вид, но и частично реанимирует поверхность пластика, который со временем стареет безвозвратно, особенно на недорогих машинах. Также рекомендуется обработать подходящим препаратом резиновые детали – молдинги, накладки, уплотнители;
  • Антимошка. Препарат для удаления следов насекомых действительно очень важная вещь: эти маленькие существа имеют свойство въедаться в разогретый лак и краску так, что решить проблему не помогает даже профессиональная полировка. И потому чем быстрее насекомое будет удалено с раскаленного капота, тем лучше;
  • Антибитум. Когда на лакокрасочное покрытие машины попадает дорожный битум, его нужно немедленно убрать. Потому что у него есть такое неприятное свойство как проникновение в верхние слои ЛКП после нескольких часов пребывания на кузове. Поэтому в теплое время года во все дальние поездки желательно брать с собой такой препарат, и на остановках осматривать кузов на предмет появления на нем битумной паутины. Не обязательно покупать дорогой фирменный антибитум, на самом деле свежие следы легко смываются раствором на основе керосина или бензина – и именно на такой основе сделаны недорогие отечественные препараты для удаления битумных пятен;
  • Новые щетки. Менять стеклоочистители каждый сезон, может и расточительность, но надо как минимум внимательно осмотреть старые дворники и вспомнить, насколько добросовестно они выполняли свои обязанности. И тогда уже принимать решения по их дальнейшей судьбе;
  • Жидкость омывателя. Летний омыватель – дело в целом необязательное, в принципе его легко заменяет вода. Однако хорошая летняя жидкость имеет в своем составе моющие средства, и при постоянном использовании она не дает накапливаться на стекле жировым отложениям, которые затем в дождь существенно усложняют работу дворников;
  • Очиститель стекла. Качественный бытовой очиститель стекла – надежный союзник водителя в борьбе за обзорность из-за руля. Во-первых, чистое – с обеих сторон! – лобовое стекло не дает бликов на солнце и в лучах встречных фар, а во-вторых, оно очень неохотно потеет. И третья польза мощного очистителя стекла проявится в дождливую погоду: им придется воспользоваться, когда дворники будут беспомощно размазывать воду по жирному от масляных испарений лобовому стеклу.

Точно понадобится: чем необходимо доукомплектовать машину перед весной

Что сделать после зимы

Чтобы “переключить” автомобиль на летний режим, нужны не только определенные покупки, но и некоторые действия. Их можно выполнить не все сразу, а разбив весенние работы на несколько подходов.

  • Вымыть кузов от остатков соли и зимней грязи. Не забыв при этом о днище и колесных арках. Это будет предотвращать разрушение ЛКП и развитие коррозии;
  • Убраться в салоне, особое внимание обращая на песок и подобную грязь, которая могла быть занесена вместе с солью на обуви. Также салон нужно высушить;
  • Продиагностировать подвеску. При низкой температуре резиновые детали ходовой изнашиваются особенно интенсивно, и даже если стуки еще не появились, визуальный осмотр может выявить начало разрушения сайлентблоков и втулок;
  • Проверить состояние деталей тормозной системы под днищем и возле колес. Металлические трубки зимой могут получить поражения коррозией, а резиновые шланги с возрастом получают трещины на поверхности;
  • Восстановить антикоррозионную защиту. Непростая, но очень важная работа. Поврежденное битумное покрытие на днище и в арках нужно восстановить, предварительно тщательно убрав очаги коррозии в царапинах. Сколы краски на наружных поверхностях кузова также надо очистить и закрыть краской и лаком с помощью тонкой кисточки.

Точно понадобится: чем необходимо доукомплектовать машину перед весной

Если коротко

Переход из зимнего сезона в летний – важная веха в жизни каждого автомобиля, даже молодого. Холодный сезон больше всего старит машину, и от того, насколько тщательно владелец каждую весну устраняет хотя бы видимые последствия зимы, зависит ее дальнейший ресурс. С другой стороны, летняя жара тоже не полезна для здоровья машины, поэтому не будут лишними и превентивные весенние мероприятия.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, где дешевле заряжать электромобиль.

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