Чтобы точно пришли на парад. В Мелитополе оккупанты отбирают у жителей паспорта

Оккупанты изо всех сил пытаются провести мероприятия до 9 мая на занятых россиянами территориях сугубо рашистскими захватническими методами. В Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов.

Для того, чтобы провести мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды из дворов.

В Каменце-Днепровской работников организаций и предприятий заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.

Местные жители заметили, что их вырыли российские солдаты в районе выезда на Константиновку неподалеку от Мелитополя. А в самом Мелитополе с утра 8 автоматчиков выстроились возле танка на Братском кладбище.

Наведались вооруженные захватчики к корпусам Таврического агротехнологического университета-проверяли аудитории окна которых, выходят на центральный проспект города.

В нижней части города в районе улицы Александра Невского с утра вооруженные военные проводили обыски, а на кладбище Новое жители слышали взрывы и выстрелы.

Активно продолжается ограбление промышленных активов Мелитополя. Недавно оккупанты вывезли всю продукцию и оборудование с завода "Биол". А на днях местные сняли на видео склады с награбленным имуществом, которые по железной дороге везут в Крым. Большинство груза составляет листовая оцинкованная сталь в рулонах.