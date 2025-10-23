Точність без компромісів: як CSD LAB формує стандарти лабораторної діагностики в Україні

"Ціль на найближчу перспективу - 300 відділень. Наша мета - зробити точну та персоналізовану діагностику доступною для якомога більшої кількості українців. Прагнемо, щоб турбота про здоров’я була поруч - у кожному місті та для кожної родини", - розповів співзасновник і CEO мережі Олександр Дудін.

Фото: співзасновник і CEO мережі Олександр Дудін (CSD LAB)

За його словами, CSD LAB - єдина з великих лабораторних мереж України, яка починала не із загальноклінічної діагностики, а з патоморфології та молекулярно-генетичних досліджень - найскладнішої ланки в лабораторній медицині.

"Саме це визначило наш підхід: від самого початку ми ставилися до процесів максимально відповідально. Сьогодні залишаємося лідерами в цій сфері. Проводимо найширший спектр досліджень для діагностики онкології - від гістології до NGS-панелей, які дають повну картину молекулярного профілю пухлини. Саме наші експерти встановлюють кожен третій онкологічний діагноз в Україні", - підкреслив він.

Щороку CSD LAB виконує понад 1,5 мільйона досліджень різної складності, беручи на себе роль реформатора в галузі та відкриваючи доступ до високоточної діагностики для мільйонів українців.

Серед ключових рішень - запровадження NGS-діагностики для персоналізованого лікування. У 2021 році лабораторія відкрила молекулярно-генетичний центр, що став базою для розвитку персоналізованої медицини в Україні.

Також CSD LAB однією з перших впровадила метод рідинної цитології, дерматопатологічну діагностику та автоматизовану ідентифікацію мікроорганізмів на приладі MALDI-TOF - кожен із цих кроків став технологічним проривом для українського ринку.

Фото: Щороку CSD LAB виконує понад 1,5 мільйона досліджень (CSD LAB)

"Для людей важливо знати, що, звернувшись до CSD LAB, вони отримають достовірний результат, на який можна покластися. І ця впевненість стала основою нашої репутації. Ми ніколи не йдемо на компроміс, коли йдеться про точність", - наголосив Дудін.

Сьогодні компанія продовжує розширювати спектр послуг і впроваджувати нові інноваційні напрямки.

CSD LAB інвестує у розвиток лабораторних технологій, автоматизацію процесів та підвищення швидкості виконання аналізів, залишаючись рушієм якісних змін у сфері медичної діагностики України.