С точки зрения инвестиций в недвижимости нет альтернатив, - Лаевская

16-17 февраля в Киеве прошла масштабная выставка украинской и зарубежной недвижимости United Property Expo, собравшая девелоперов, экспертов рынка и инвесторов. Застройщики представляли свои проекты, а покупатели оценивали перспективы покупки квадратных метров в Украине и за ее пределами, знакомясь со стендами участников и слушая экспертные выступления.

В первый день мероприятия на конференции выступила Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд", которая рассказала о перспективах инвестирования в недвижимость Украины. По ее словам, с точки зрения инвестиций альтернативы у недвижимости пока нет.

Недвижимость привлекает и профессиональных инвесторов, и рядовое население, стремящееся защитить свои деньги от инфляции и заработать на растущем рынке.

"Инвестирование в другие виды бизнеса более рисковое, а рынка ценных бумаг в Украине как такового нет. Именно недвижимость позволяет сохранить накопленные средства и обеспечить рост их стоимости", - отметила коммерческий директор "Интергал-Буд".

Анна Лаевская подчеркнула перспективность украинского рынка.

"У нас среди европейских стран показатель износа жилищного фонда катастрофический. Это устаревшее, аварийное, несовременное жилье, которое по своим параметрам не отвечает требованиям ни жителей, ни людей, стремящихся инвестировать в квадратные метры".

По ее словам, прогнозы относительно возможного перенасыщения рынка или кризиса перепроизводства безосновательны. Более того потенциальная емкость рынка огромна.

Обычно на недвижимости зарабатывают либо на перепродаже на этапе завершения строительства, либо на аренде. В обоих случаях возможная доходность в Украине очень велика. За последний год квадратные метры рекордно подорожали. Сейчас ценовая динамика несколько снизилась, однако даже в 2022 году прогноз на удорожание первичной недвижимости достигает 20-25% от текущих цен.

Доходность обеспечивает и аренда недвижимости.

"Доходность на рынках стран Европы составляет 5-7% годовых, а в Украине этот показатель один из самых высоких в мире - 9-12% в валюте", - сообщила Анна Лаевская.

Компания "Интергал-Буд" представила на выставке свой стенд, где презентовала объекты, которые возводит в столичном регионе. Сейчас это 12 жилых комплексов, 11 из которых строятся непосредственно в Киеве, и 1 - в ближайшем пригороде, в 3 километрах от станции метро "Теремки".

Примечательно, что посетители выставки больше всего интересовались именно украинскими проектами, как высокодоходными с точки зрения инвестирования средств в строительство. А стенд "Интергал-Буд" собрал больше всего гостей.