З точки зору інвестицій у нерухомості немає альтернатив, - Лаєвська

16-17 лютого у Києві пройшла масштабна виставка української та зарубіжної нерухомості United Property Expo, яка зібрала девелоперів, експертів ринку та інвесторів. Забудовники представляли свої проєкти, а покупці оцінювали перспективи купівлі квадратних метрів в Україні та поза її межами, знайомлячись зі стендами учасників та слухаючи експертні виступи.

У перший день заходу на конференції виступила Анна Лаєвська, комерційний директор "Інтергал-Буд", яка розповіла про перспективи інвестування у нерухомість України. За її словами, з точки зору інвестицій альтернативи у нерухомості наразі немає.

Нерухомість приваблює і професійних інвесторів, і пересічне населення, яке прагне захистити свої гроші від інфляції та заробити на зростаючому ринку.

"Інвестування в інші види бізнесу більш ризикове, а ринку цінних паперів в Україні як такого немає. Саме нерухомість дає можливість зберегти накопичені кошти і забезпечити зростання їх вартості", - зауважила комерційний директор "Інтергал-Буд".

Анна Лаєвська підкреслила перспективність українського ринку.

"У нас серед європейський країн показник зношеності житлового фонду є катастрофічним. Це застаріле, аварійне, несучасне житло, яке за своїми параметрами не відповідає вимогам, ані мешканців, ані людей, які прагнуть інвестувати у квадратні метри".

За її словами, прогнози щодо можливого перенасичення ринку чи кризи перевиробництва є безпідставними. Натомість потенційна ємність ринку є величезною.

Зазвичай на нерухомості заробляють або з перепродажу на етапі завершення будівництва, або з оренди. В обох випадках можлива дохідність в Україні дуже велика. За останній рік квадратні метри рекордно здорожчали. Зараз цінова динаміка дещо знизилась, однак навіть у 2022 році прогноз щодо здорожчання первинної нерухомості сягає 20-25% від поточних цін.

Прибутковість забезпечує і оренда нерухомості.

"Дохідність на ринках країн Європи становить 5-7% річних, а в Україні цей показник один з найвищих у світі - 9-12% у валюті", - повідомила Анна Лаєвська.

Компанія "Інтергал-Буд" представила на виставці власний стенд, де презентувала об’єкти, які зводить в столичному регіоні. Наразі це 12 житлових комплексів, 11 з який будуються безпосередньо у Києві, та 1 - у найближчому передмісті, на відстані 3 кілометрів від станції метро "Теремки".

Показово, що відвідувачі виставки найбільше цікавились саме українськими проєктами, як високодохідними з точки зору інвестування коштів у будівництво. А стенд "Інтергал-Буд" зібрав чиненайбільше гостей.