"Точка развития": Тимошенко анонсировал обновление дорог в Чернобыльской зоне

По его словам, сейчас Чернобыль находится на пути к восстановлению.

"Человечество способно восстанавливаться, даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии", - сказал заместитель главы ОП.

Он отметил, что одним из символов развития территории являются новые дороги.

"Поэтому в этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения стартовала президентская программа "Большая стройка". В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранителям, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это - результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы", - резюмировал Тимошенко.

Напомним, 26 апреля состоится предварительное открытие выставки "Чернобыль. Путешествие" для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, президента Украины и прессы. Для посетителей выставка откроется после отмены жесткого карантина.

Выставка состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста 1986 года к рассказу об аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, к диалогу о дальнейшей судьбе Чернобыля и его будущего.