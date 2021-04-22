"Точка розвитку": Тимошенко анонсував оновлення доріг у Чернобильській зоні

За його словами, зараз Чорнобиль перебуває на шляху до відновлення.

"Людство здатне відновлюватися, навіть після глобальних катастроф. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку. У Чорнобильській зоні сьогодні запроваджуються новітні технології, відновлюється природа, ЧАЕС стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії", - сказав заступник голови ОП.

Він зазначив, що одним із символів розвитку території є нові дороги.

"Відтак цього року, у 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи, у зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це - результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", - резюмував Тимошенко.

Нагадаємо, 26 квітня відбудеться попереднє відкриття виставки "Чорнобиль. Подорож" для генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, президента України та преси. Для відвідувачів виставка відкриється після скасування жорсткого карантину.

Виставка складається з сімох смислових блоків - від світового контексту 1986 року до розповіді про аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля та його майбутнього.