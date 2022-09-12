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Точка начала новой истории. Зеленский назвал условие для ослабления санкций против РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Разговор об ослаблении санкций против России можно начинать только тогда, когда российская армия выйдет с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию CNN.

"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории", - сказал он.

По мнению Зеленского, именно с этого можно начинать диалог о послаблении или снятии санкции, репарациях и прочее.

"Все что после этого - можно говорить о санкционной политике, о снятии тех или иных санкций, о репарациях, возмещении денег, о дипломатии, о диалоге. Все это можно делать на уровне президентов всех государств, любых институций и с кем-либо из РФ, если они ушли с наших территорий. Это тогда точка, с которой начинается новая история", - считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что у Украины нет выхода и в этом не ее слабость, а сила, у РФ в отличие от Украины есть выбор.

"У России есть выход - уйти домой. У нас только этот дом, куда нам идти? Нам некуда идти. Вопрос не сколько это (война, - ред.) будет, а сколько еще нужно", - добавил президент, уточнив, отвечая на вопросы журналиста, что Украина будет бороться до конца.

Ранее Владимир Зеленский назвал "неплохим выбором" "перегруппировку" россиян на Востоке.

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Владимир Зеленский