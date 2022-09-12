Точка початку нової історії. Зеленський назвав умову для послаблення санкцій проти РФ

"Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не відійдуть з нашої території", - сказав він.

На думку Зеленського, саме з цього можна починати діалог про послаблення чи зняття санкції, репараціях та інше.

"Все що після цього - можна говорити про санкційну політику, про зняття тих чи інших санкцій, про репарації, відшкодування грошей, про дипломатію, про діалог. Все це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-яких інституцій і будь з ким з РФ, якщо вони відійшли з наших територій. Це тоді точка, з якої починається нова історія", - вважає український лідер.

Зеленський додав, що у України немає виходу і в цьому не її слабкість, а сила, у РФ на відміну від України є вибір.

У Росії є вихід - піти додому. У нас тільки цей дім, куди нам йти? Нам нема куди йти. Питання не скільки це (війна, - ред.) буде, а скільки ще треба", - додав президент, уточнивши, відповідаючи на питання журналіста, що Україна буде боротися до кінця.