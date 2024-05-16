На тлі візиту Путіна в Китай США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України

Білий дім звинуватив Китай у допомозі російському диктатору Володимиру Путіну у його війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, Інтерфакс і Радіо Свобода.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідну заяву у Вашингтоні зробила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.
"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - сказала вона.
Російський диктатор Володимир Путін 15 травня прибув у Пекін, де відбудуться переговори з Сі Цзіньпіном.
За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін і Сі поговорять на зустрічі тет-а-тет "за чаєм" і на закритій зустрічі у форматі "1+4", у якій з російської сторони братимуть участь новий міністр оборони Андрій Білоусов, голова МЗС Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та Ушаков.
За словами речника МЗС Китаю, Сі і Путін обміняються думками щодо двосторонніх відносин, співпраці в різних сферах, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес у світлі 75-ї річниці китайсько-російських дипломатичних відносин.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Пекін зміцнив співпрацю з Москвою. Китай продає Росії продукцію подвійного призначення, яка використовується російським ВПК у виробництві зброї. Активізація цих відносин допомагає Кремлю боротися з наслідками західних санкцій.
Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання продукції подвійного призначення Росії.
Керівництво Китаю не сприймає подібну критику, заявляючи, що КНР нібито хочуть зробити відповідальною за війну. Пекін не бачить нічого поганого у допомозі військово-промисловому комплексу держави-агресора, яка веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.
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