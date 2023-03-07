На фоне войны в Украине. Британия хочет модернизировать свои ПВО и беспилотники, - Bloomberg
Великобритания увеличит расходы на оборону в бюджете на следующей неделе, чтобы устранить уязвимости, проявленные войной в Украине. Речь идет о беспилотниках, системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Деньги – вероятно, исчисляемые миллиардами фунтов стерлингов - также необходимы для пополнения запасов оружия, которое Великобритания поставила Украине в прошлом году, и для улучшения существующих запасов", - говорится в материале.
Ожидается, что вскоре премьер-министр Британии Риши Сунак посетит США с объявлением об австралийском проекте атомной подводной лодки, совместной инициативе трех стран.
Год войны в Украине осветил необходимость немедленного вливания средств в бюджет от 15 марта, но при последующем пересмотре расходов после 2024-2025 годов. Bloomberg отмечает, что в течение следующего десятилетия понадобится еще больше денег. Министерство обороны будет стремиться подготовить Великобританию к современной войне за счет лучшего обеспечения и защиты от беспилотных технологий, ставших ключевым оружием на поле боя в Украине, а также инвестиций в возможности радиоэлектронной борьбы.
"Война в Украине показала, что британская армия несовершенна в четырех областях, а именно в противовоздушной обороне, дальнобойном оружии, беспилотных авиационных системах и РЭБ", - сказал помощник начальника Генерального штаба Британии Чарльз Коллинз.
Он добавил, что армии очень важна наземная противовоздушная оборона для распределения сил противника. Генерал объяснил, что Великобритании необходимо значительно увеличить склады оружия.
Напомним, что оборудование армии Британии требует замены, а вторжение России на территорию Украины означает, что некоторые модернизации должны произойти как можно быстрее.
РБК-Украина писало о том, что, согласно данным The New York Times, Британия сформировала секретную рабочую группу по закупке вооружений для Украины в разных странах мира.
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