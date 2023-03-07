На фоне войны в Украине. Британия хочет модернизировать свои ПВО и беспилотники, - Bloomberg

Великобритания увеличит расходы на оборону в бюджете на следующей неделе, чтобы устранить уязвимости, проявленные войной в Украине. Речь идет о беспилотниках, системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Деньги – вероятно, исчисляемые миллиардами фунтов стерлингов - также необходимы для пополнения запасов оружия, которое Великобритания поставила Украине в прошлом году, и для улучшения существующих запасов", - говорится в материале.

Ожидается, что вскоре премьер-министр Британии Риши Сунак посетит США с объявлением об австралийском проекте атомной подводной лодки, совместной инициативе трех стран.

Год войны в Украине осветил необходимость немедленного вливания средств в бюджет от 15 марта, но при последующем пересмотре расходов после 2024-2025 годов. Bloomberg отмечает, что в течение следующего десятилетия понадобится еще больше денег. Министерство обороны будет стремиться подготовить Великобританию к современной войне за счет лучшего обеспечения и защиты от беспилотных технологий, ставших ключевым оружием на поле боя в Украине, а также инвестиций в возможности радиоэлектронной борьбы.

"Война в Украине показала, что британская армия несовершенна в четырех областях, а именно в противовоздушной обороне, дальнобойном оружии, беспилотных авиационных системах и РЭБ", - сказал помощник начальника Генерального штаба Британии Чарльз Коллинз.

Он добавил, что армии очень важна наземная противовоздушная оборона для распределения сил противника. Генерал объяснил, что Великобритании необходимо значительно увеличить склады оружия.