На тлі удару по Грозі Путін цинічно заявив, що не починав війну

"Росія не починала війну в Україні, а намагається її закінчити", - сказав цинічно російський диктатор.

Він також у звичній для себе манері звинуватив Україну у нібито бомбардуваннях та обстрілах окупованого Донбасу протягом 10 років та залякуванні Криму.

"Поки на Донбасі до початку "спецоперації" гинули люди, діти, ніхто на Заході не звертав увагу і не плакав за ними", - сказав Путін, натякаючи на те, що цивілізований світ критикує російські удари по цивільних об'єктах та мирних українцях.

Росія вбила півсотні людей в Харківській області

Сьогодні вдень російські війська завдали удар по селу Гроза у Харківській області. Удар припав на будівлю, в якій були кафе та магазин. В цей час там відбувалися поминки померлого місцевого мешканця.

В результаті удару станом на зараз загинули вже 50 людей, ще декілька людей в лікарні у критичному стані. Серед загиблих та постраждалих є діти. Цей удар став наймасштабнішим за кількістю жертв у Харківській області. Всього в селі проживало 330 людей.

Наразі невідомо, чим саме обстріляли село, проте експерти це вже встановлюють. Правоохоронці також не виключають, що удар на кафе міг навести хтось з місцевих жителів.